Coronavirus gare annullate. Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci

Coronavirus, gare annullate ad Are. Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci

Federica Brignone è nella storia dello sport italiano. La cancellazione da parte della Federazione Internazionale dello Sci delle gare di Coppa del mondo in programma questo fine settimana ad Aare in Svezia a seguito della pandemia del Coronavirus, consente alla sciatrice valdostana di alzare al cielo la sfera di cristallo.

Federica Brignone diventa la prima sciatrice azzurra a vincere questo importante e prestigioso trofeo, mentre tra gli uomini ci erano riusciti Alberto Tomba e Gustav Thoeni. In classifica generale la campionessa nata a Milano e cresciuta in Valle d'Aosta ha conquistato la Coppa del mondo di sci con 1378 punti precedendo la statunitense Mikaela Shiffrin (1225)e la slovacca Petra Vlhova (1189).

La tappa di Coppa del Mondo femminile di Are è stata cancellata per l'allarme per un presunto caso di coronavirus tra le persone coinvolte nelle gare di sci. Secondo quanto riferisce la Fisi, l’annuncio è arrivato quando un addetto alle piste, proveniente dalle gare maschili di Kvitfjell, avrebbe accusato uno stato febbrile. L’addetto, sempre secondo la Fisi, non avrebbe avuto contatto in nessun modo con i membri della delegazione italiana, atleti o tecnici, che hanno precauzionalmente mangiato per l’intero periodo nei loro appartamenti, senza entrare in contatto con altri addetti. La tre giorni svedese prevedeva uno slalom parallelo giovedì, un gigante venerdì e uno slalom sabato. In precedenza erano state annullate le finali di Coppa del Mondo a Cortina previste la prossima settimana.