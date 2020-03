Coronavirus, Inter autoesclude la Primavera dalla Youth League

Inter non farà scendere in campo la formazione Primavera nel match di Youth League (la Champions League giovanile) contro il Rennes in programma martedì a Firenze. La decisione del club nerazzurro vista l'emergenza coronavirus. La scelta "è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti", si legge nel comunicato. La squadra allenata da Madonna perderà 3-0 a tavolino.

INTER PRIMAVERA SI RITIRA DALLA YOUTH LEAGUE. IL COMUNICATO

FC Internazionale Milano comunica che la squadra Primavera non parteciperà alla gara Inter-Rennes, valida per gli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, in programma mercoledì 11 marzo a Firenze. La decisione del club - che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario - è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti. Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti.

A partire da oggi la primavera, così come in precedenza fatto da tutte le altre squadre del Settore Giovanile, sospende ogni forma di attività.