Coronavirus, Juventus-Milan verso le porte chiuse. Euro 2020 a rischio?

Coronavirus, Juventus-Milan verso le porte chiuse

Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, dovrebbe essere giocata a porte chiuse. La decisione dovrebbe essere ufficializzata in queste ore. Secondo quanto riporta La Stampa, il governatore del Piemonte Cirio dovrebbe dare la conferma della gara a porte chiuse insieme alla disposizione che rimanderà a lunedì 9 marzo la riapertura delle scuole.

Coronavirus, Infantino: 'Annullare Euro 2020? Non posso escluderlo'

Giani Infantino, presidente della Fifa, a Sky Sport News commenta le conseguenze che il Coronavirus può avere anche su Euro2020, torneo continentale itinerante e con alcune partite da disputare a Roma: “Euro2020 a rischio? Non posso escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico e personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione, evitando reazioni eccessive. Spero che non si vada nella direzione di un annullamento delle competizioni, sarebbe difficile emettere un divieto generale perché la situazione, in ciascun Paese, è diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio. La salute è al di là di qualsiasi cosa ed è per questo che dobbiamo restare vigili e sperare che l'epidemia non si espanda”.

Coronavirus, Lione chiede di giocare in campo neutro contro la Juventus

Juventus-Lione a Torino o in campo neutro? Il presidente del club francese, Jean Michel Aulas, a due settimane (17 marzo) dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (andata 1-0 per il Lione) ipotizza che il match si possa non giocare all'Allianz Stadium. E passa la patata bollente nelle mani dell'Uefa.

Juventus-Lione in campo neutro? Aulas: "Ci sono nuovi elementi"

Al termine della sfida di Ligue 1 vinta 2-0 dal Lione contro il Saint Etienne, ha spiegato: "Deciderà l’Uefa, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata. Per esempio, la Juve Under 23, che gioca in serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Vediamo gli sviluppi, che spero saranno positivi. Siamo aperti alle decisioni dell’UEFA, ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo", le parole di Aulas.