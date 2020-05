Coronavirus, l'Inter torna in quarantena:"Ci alleniamo solo se tutti negativi"

Il Coronavirus continua a tenere l'Italia in uno stato di emergenza. Tra le varie categorie che faticosamente cercano di ripartire, ci sono anche i calciatori. Alcuni club hanno avuto l'ok per ricominciare gli allenamenti. Tra questi c'è l'Inter, che però nonostante il via libera aspetterà ancora qualche giorno, per decisione degli stessi calciatori. "Non ci alleniamo finchè non siamo sicuri di essere tutti negativi". Questo il messaggio forte e chiaro che Lukaku e compagni hanno spedito alla società. L’Inter - si legge sul Corriere della Sera - già lunedì ha iniziato le visite, ma la situazione sanitaria in regione è differente rispetto ad altre realtà. In Veneto è possibile fare liberamente i tamponi, mentre in Lombardia soltanto negli ospedali e in centri autorizzati si possono fare certi esami. C’è stato così un fisiologico allungamento dei tempi nel testare i giocatori, decisi, così come la dirigenza e lo staff medico, a non rischiare nulla. Evidentemente tutta questa smania di ripresa non c’è: i calciatori sono preoccupati e vogliono ritornare al lavoro in sicurezza. L'esito dei tamponi dovrebbe arrivare tra oggi e domani, e se tutti saranno negativi, gli allenamenti rigorosamente individuali potrebbero cominciare da venerdi.