Coronavirus, la MotoGP riparte: a luglio doppia gara a Jerez de la Frontera

La MotoGP riparte da Jerez de la Frontera con un doppio GP tra 19 e 26 luglio. Il 2 agosto sarà poi la volta della Superbike. È stato siglato giovedì mattinata l’accordo con i rappresentanti della regione e del comune per dare ufficialmente il via ad una stagione (in particolare MotoGP) condizionata dall’emergenza sanitaria. Il tutto dopo una riunione virtuale tra il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, il vice-presidente del Governo andaluso Juan Marín ed il sindaco di Jerez Mamen Sánchez. La doppia gara si svolgerà a porte chiuse e con personale ridotto al minimo indispensabile. Proprio il sindaco Sánchez, aveva parlato di un'offerta "da non rifiutare" per diventare il nuovo punto di partenza dei campionati 2020.

Anche Misano doppio appuntamento nel Mondiale?

Per le classi Moto2 e Moto3 si tratterà invece del secondo appuntamento Mondiale, dato che entrambe hanno corso in Qatar nel GP d'esordio, mentre i piloti di MotoGP sono rimasti a casa proprio in coincidenza dell'aumento dei casi di contagio in tutto il mondo. Anche Misano, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe candidarsi per un doppio appuntamento in calendario.