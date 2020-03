Coronavirus, la proposta di Mancini: "Un'amichevole tra Nazionale e medici"

Nel bel mezzo della pandemia Covid-19, il ct della Nazionale Roberto Mancini fa la sua proposta in collegamento con la trasmissione 'Che tempo che fa': "Giochiamo un'amichevole tra le Nazionali maschili e femminili contro medici e infermieri, in prima linea nella sfida contro il coronavirus. Ne parlerò col presidente della Figc Gravina". Un'ipotesi che non passerà sicuramente inosservata. Parole anche sul futuro del campionato italiano: "In questo momento non si allena nessuno, ma prima o poi bisognerà tornare alla normalità. Dobbiamo rispettare le regole e sperare che finisca in fretta. Quello che sta accadendo a Bergamo, Brescia e Milano è terribile".

Il futuro dell'Italia calcistica

Mancini ha parlato anche della risposta del nostro calcio all'emergenza, sottolineando che forse "siamo arrivati un po' in ritardo tutti. Non solo noi del calcio". Il ct della Nazionale non ha fatto previsioni sul futuro del campionato, ma è ben consapevole che "prima o poi bisognerà tornare alla normalità". Anche nello sport. Quel che è certo, per il momento, è il rinvio degli Europei al 2021. Ma anche su questo Mancini nei giorni scorsi aveva lanciato un messaggio di ottimismo: "Avremmo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo".