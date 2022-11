Cosa fa Diletta Leotta nella casa della Juventus (a serie A ferma)? Svelato il mistero

Diletta Leotta nella casa della Juventus (senza Karius)

Diletta Leotta a Torino. Questa volta l'avvistamento non è dei paparazzi o degli esperti di gossip a caccia di nuove indiscrezioni o foto sulla storia d'amore tra lei e il portiere del Newcastle ed ex Liverpool, Loris Karius (a proposito: va a gonfie vele: ecco le foto caldissime delle loro breve vacanza tra baci e passione a Miami).

No, Diletta Leotta era allo Juventus Stadium. Con la Serie A ferma? Sì, vero, i campionati nazionali sono in stand by (così come Champions League e coppe europee) per i Mondiali 2022 in Qatar. ma qualcos'altro ha portato Diletta Leotta nella casa della Vecchia Signora bianconera. Il motivo della sua visita nel mondo Juve viene svelato dal video pubblicato dalla showgirl catanese sui social: la Champions League femminile che ha visto impegnata in settimana la Juventus Women contro l'Arsenal (match trasmesso da Dazn e finito 1-1, bianconere imbattute in Europa e ancora in corsa per i quarti di finale)...

Diletta Leotta nella casa della Juventus, foto e video