Covid, Adriano Galliani: "Ho temuto di morire. Ero in terapia intensiva e.."

Covid, Adriano Galliani: "Ho temuto di morire. Persi dieci chili"

Adriano Galliani racconta la sua esperienza Covid. L'ad del Monza ha passato giorni molto difficili: "Ho temuto di morire, ho perso 10 chili. Ho capito che nella vita la cosa piu' importante e' la salute", ha detto l'ex dirigente del Milan uscito dall'ospedale San Raffaele dopo essere stato ricoverato per coronavirus.

COVID, GALLIANI "SILVIO BERLUSCONI MI E' STATO VICINO"

"Sono stato dal 7 al 17 marzo in terapia intensiva. Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Non e' stata una passeggiata di salute, ma voglio ringraziare i meravigliosi infermieri, medici" le parole di Adriano Galliani al Corriere della Sera. "Chi mi e' stato piu' vicino? Silvio Berlusconi e la mia famiglia. Il presidente mi scriveva continuamente, mi mostrava il suo affetto, era preoccupato per me" ha aggiunto Galliani, che adesso e' rientrato nella sua casa di Milano. "Con Pierferdinando Casini, che ha avuto come me il Covid, abbiamo preso un impegno ufficiale: ci recheremo al Santuario della Madonna di San Luca. Andremo li' a pregare". Il calcio e il suo Monza gli sono mancati ma non ha visto partite. "Avevo l'angoscia che nel corso di un match potessero parlare dei decessi, della pandemia".