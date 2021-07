Covid: record di contagi a Tokyo e in vari Paesi, alla vigilia delle Olimpiadi

Il Covid minaccia le Olimpiadi: a Tokyo contagi da record negli ultimi sei mesi

A due giorni dalla cerimonia di inizio delle Olimpiadi, Tokyo aggiorna il record di infezioni giornaliere da Covid, con 1.832 casi, che rappresenta il massimo da metà gennaio. Nella capitale e nelle tre prefetture circostanti è attualmente in vigore il “quasi” stato di emergenza, con durata fino al 22 agosto, oltre il programma ufficiale dei Giochi.



Covid: Corea Sud, ieri 1.784 casi, è nuovo record

Nuovo record di contagi anche in Corea del Sud, un Paese che peraltro non partecipa alle Olimpiadi proprio per precauzione sanitaria. Ieri, martedì 20 luglio, si sono registrati 1.784 casi, arrivando al nuovo record di 182.265 contagi e 2.060 decessi dall'inizio della pandemia.

Regno Unito: 96 morti in 24 ore; mai così tanti da marzo

Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato 96 morti di Covid: è il numero più alto dal 24 marzo scorso. Sempre nelle ultime 24 ore, i nuovi casi rilevati sono stati 46.558. Il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia è pari a 128.823. Lunedì è stato il “Freedom day”, ovvero il giorno in cui sono state revocate quasi tutte le ultime restrizioni anti Covid. Da settimane i contagi continuano a crescere nel Paese per via della variante Delta.

Covid: record di nuovi casi in Iran, altri 27.444

Pessime notizie anche dall’Iran, dove è stato registrato un record di nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore sono risultati positivi in 27.444 portando il totale a 3.576.148. Lo ha riferito il ministero della Salute, mentre nella capitale Teheran sono entrate in vigore misure più severe per arginare la diffusione del Coronavirus.