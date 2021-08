CR7, che numero di maglia scegli? Pogba: "E' comunque un mito dello United"

Cristiano Ronaldo ha superato le visite ed è ormai un giocatore del Manchester United, ma ancora maglia un dettaglio: il numero di maglia

Non si tratta di qualcosa di irrilevante, per un supercampione che ha costruito la propria fortuna - anche commerciale - intorno al marchio CR7. Il 7 è sempre stato il suo numero preferito, anche se agli inizi nello Sporting Lisbona aveva il 28, in quanto essendo un giovane non aveva diritto di scelta, e nel primo anno con il Real Madrid dovette optare per il 9, visto che il 7 apparteneva all'idolo locale Raùl.

Nel Manchester United ha indossato con onore il 7 che era appartenuto a George Best, Eric Cantona e David Beckham, ma in questa stagione la maglia appartiene ad Edinson Cavani e, secondo le regole della Premier League, non si può cambiare in corsa.

Altra regola del campionato d'Oltremanica è che i numeri non possano andare oltre il 50, quindi Cristiano Ronaldo non ha molte scelte a disposizione: tra le maglie ancora non assegnate ci sono quelle numerate 12, 15, 24, 30, 31, 33 e 35.

Quale nuovo numero maglia sceglierà Cristiano Ronaldo? "L&annuncio è imminente", spiega una nota del club, i cui magazzinieri non stanno più nella pelle per poter dare alle stampa una divisa che, come è sempre stato, sarà anche un grande business sul piano delle vendite ai tifosi.

Il countdown è partito. Cristiano Ronaldo esordirà col Manchester United dopo la pausa per le nazionali, ovvero sabato 11 settembre in casa con il Newcastle, ma intanto la scelta del suo nuovo numero di maglia sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo, che non vedono l'ora di imitarlo.

Qualunque sia la sua scelta, Cristiano Ronaldo sarà un elemento chiave del nuovo United, come spiega un altro ex juventino, ovvero Paul Pogba: "Tutti sanno che tipo di apporto può dare. E&; già un mito di questo club e ora torna da noi. Ovviamente per noi è un&;ottima cosa: porterà la sua esperienza e la sua qualità. Col suo arrivo, il livello salirà. Ne siamo davvero molto felici"