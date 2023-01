Crisi Milan, dalle lacrime di Calabria a una stagione (quasi) da 'zeru tituli'

Milan, le lacrime di Calabria dopo il ko contro l'Inter

Nel flop del Milan in Supercoppa Italia le lacrime di Davide Calabria che piange in panchina sono la sintesi che meglio rende l'umore del mondo rossonero. Il capitano sognava di alzare il trofeo a Ryad invece ha vissuto una notte da incubo, con l'Inter che ha dilagato sino al 3-0 finale.

Crisi Milan: addio Supercoppa e Coppa Italia. E il Napoli è in fuga in campionato

Una sconfitta che fa male non solo in quanto arrivata contro i cugini nerazzurri, ma anche perché rischia di segnare una stagione da 'zero tituli' come direbbe José Mourinho. Il campionato racconta di una rimonta tutt'altro che semplice (-9 anche se c'è tutto il girone di ritorno per provare a recuperare) da un Napoli schiacciasassi e imbattibile (eliminazione con la Cremonese in Coppa a parte), improbabile pensare a una cavalcata vincente in Champions League (già sarà complicato eliminare il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi) e la Coppa Italia è saltata anzitempo (per la sconfitta ai supplementari contro il Torino).

Crisi Milan, dal Pioli out sui social alla sfida contro la Lazio per rilanciare alla sfida in campionato

Intanto nella notte della sconfitta milanista contro l'Inter sui social è comparso in tendenza l'hastag #pioliout. Da Pioli on fire a una fronda di tifosi rossoneri che criticano e aprono persino all'esonero. Certamente una minoranza di supporter, sicuramente i più sono grati al mister rossonero per due anni e mezzo da sogno (nell'ordine: qualificazione in Europa League con un girone di ritorno al limite della perfezione, poi secondo posto in campionato che riportò il Milan in Champions e quindi lo scudetto dello scorso anno), ma comunque fa specie anche solo veder comparire l'hastag. Toccherà a Stefano Pioli riportare la squadra in rotta di navigazione com'è stata sino a quei maledetti minuti finali di Milan-Roma (da 2-0 all'85° al 2-2 finale: è successo dieci giorni fa non dieci anni e sino a cinque minuti dalla fine i rossoneri erano virtualmente a -5 dal Napoli) che hanno segnato l'inizio della crisi rossonera (poi il ko col Torino, il faticoso 2-2 a Lecce e, appunto, lo 0-3 con l'Inter).

Lazio-Milan: rossoneri all'esame Sarri. All'Olimpico un crocevia della stagione milanista

Martedì 24 gennaio a Roma contro la Lazio di Sarri sarà in programma uno scontro delicatissimo per la stagione rossonera con il Napoli sabato a Salerno (che potrebbe allungare a +12) e una lotta per la qualificazione Champions che vede tante squadre in lizza (Juventus, Inter, Roma, Atalanta e la stessa Lazio): ma nel ciclo Pioli nelle notti più difficili il Milan ha sempre saputo superare i pericoli e ripartire più forte di prima.