Cristiano Ronaldo, i parastinchi sbagliati rischiano di costargli 147 milioni

Cristiano Ronaldo e i parastinchi (Adidas?) in amichevole: CR7 rischia il contratto con Nike?

Cristiano Ronaldo - secondo quanto riferisce il tabloid Daily Mail - avrebbe indossato un paio di parastinchi Adidas nel corso della prima amichevole estiva dell'Al Nassr contro il Celta Vigo vinta 5-0 dalla squadra allenata da Rafa Benitez (che ha chiuso l'ultma Liga al 13 posto) e che ha visto il 5 volte Pallone d'Oro in campo per 45 minuti (54 invece per il neo-acquisto Marcelo Brozovic).

Nike, con cui l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha una partnership consolidata dal 2003, potrebbe teoricamente anche aver facoltà di rescindere l'accordo da 147 mln di euro per 10 anni per questo errore o dimenticanza. Da alcune foto che circolano sul web in trasparenza si notrebbe come sotto i calzettoni indossafi da CR7 ci siano le tre fasce tipiche del brand tedesco Adidas anziché l’iconico "Swoosh" Nike.