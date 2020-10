Darmian, Nainggolan e Marcos Alonso: Inter caldissima sul mercato

DARMIAN-INTER E DALBERT-RENNES

Matteo Darmian è un giocatore all'Inter. L'esterno classe 1989 arriva dal Parma che lo lascia partire per 2,5 milioni di euro: visite mediche e firma di un contratto triennale da due milioni netti a stagione. L'ex Manchester United è un giocatore duttile che può giocarein tutti i ruoli della difesa, ma è probabile che per lui sia pronta in particolare la fascia destra. Se ne va Dalbert: si trasferisce al Rennes (che ha preso anche Rugani dalla Juventus) con la formula del prestito oneroso da 1,5-2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12.

NAINGGOLAN-INTER ADDIO; RADJA AL CAGLIARI

Radja Nainggolan è sempre più vicino al Cagliari. Il Ninja sta per dare l'addio definitibo all'inter dopo la stagione in prestito: il club sardo dovrebbe pagare il suo cartellino attorno ai 12 milioni, più un giocatore (che dovrebbe essere il centrocampista rossoblù Riccardo Ladinetti, classe 2000). L'Inter si alleggerisce così di uno stipendio da 4,5 milioni netti a stagione per i prossimi due anni (Nainggolan a Cagliari avrà un triennale in cui spalmerà il suo attuale stipendio).

MARCOS ALONSO-INTER, TENTATIVO COL CHELSEA

L'addio di Nainggolan, potrebbe permettere all'Inter di aver le risorse per un colpo last minute: l'idea è di fare un tentativo per Marcos Alonso, 29enne esterno spagnolo che Antonio Conte apprezza dopo averlo allenato per due anni al Chelsea, Il giocatore (che piace anche alla Juventus) è in rotta con il tecnico dei Blues Lampard ma sin qui non ci sono aperture dal club londinese per un prestito. Possibile che l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato ammorbidisca qualche richiesta. Beppe Marotta proverà a verificarlo...