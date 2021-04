Dazn, Lega Serie A chiede garanzie dopo il blackout di Inter-Cagliari

La Lega serie A ha scritto a Dazn poche ore dopo il fischio finale di Inter-Cagliari, per chiedere chiarimenti alla luce dei disservizi del match di San Siro e Verona-Lazio nella visione in streaming. La Confindustria del Pallone, secondo quanto riporta Repubblica, ha chiesto rassicurazioni per "scongiurare simili episodi in futuro".

Da parte sua Dazn ha spiegato: "Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport". La piattaforma in streaming ha sottolineato: "Stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei. Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell'effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio".

Ricordiamo che Dazn nei giorni scorsi si è aggiudicata i diritti tv della serie A per i prossimi tre anni, battendo Sky, con un’offerta da 840 milioni a stagione (ancora a assegnare i diritti del pacchetto 2). "I club che hanno detto «no» invece chiederanno spiegazioni sul black out nell’assemblea della Lega serie A di domani", spiega il Corsera.