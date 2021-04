Diletta Leotta, è giallo dell'anello. Matrimonio con Can Yaman? Nozze rimandate

Diletta Leotta, giallo dell'anello. Matrimonio con Can Yaman? Nozze rimandate

Diletta Leotta e Can Yaman (che nelle scorse ore si è improvvisamente cancellato dai social) sono la coppia del 2021: tanti fans hanno e stanno sognando seguendo le vicende legate al loro amore. Ma negli ultimi giorni si è parlato di un rinvio del matrimonio tra i due. Intanto secondo Santo Pirrotta a Ogni Mattina (programma di TV8 con Adriana Volpe) Diletta avrebbe convinto Can a frenare sulle nozze che sembrava dovessero celebrarsi il 16 agosto (giorno del trentesimo compleanno della conduttrice di DAZN). Poi in queste ore è scoppiato un giallo: dov'è finito l'anello da 40mila euro che Yaman aveva regalato alla Leotta? Secondo alcuni fans, la showgirl non lo portava nel corso della diretta su Radio 105 (dove conduce 105 Take Away dalle 12 alle 13 con Daniele Battaglia)...

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN LE PRECEDENTI PUNTATE

Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato

"Appassionati di cioccolato". Diletta Leotta e Can Yaman circondati da uova di Pasqua. Lo scatto postato sui social della giornalista di Dazn ha certamente reso più dolce la Pasquetta ai fans della coppia. E chissà che la sorpresa non sia un prossimo annuncio di nozze tra la showgirl siciliana e l'attore turco...

Diletta Leotta e Can Yaman, bacio al maneggio

Can Yaman e Diletta Leotta si baciano al maneggio. La giornalista di Dazn e l'attore turco sono stati paparazzati da Diva e Donna e il 'futuro' Sandokan (nel remake della serie tv sulle orme del grande Kabir Bedi). L'amore tra i due va a gonfie vele. E nei giorni scorsi Can Yaman ha anche risposto pubblicamente per la prima volta a una domanda sul matrimonio tra lui e Diletta Leotta (vedi sotto).

Diletta Leotta, la battuta di Fabio Caressa sui diritti tv Sky-Dazn della serie A

Fabio Caressa ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia dopo che Sky ha perso i diritti tv della serie A a vantaggio di Dazn (con la pay tv che nelle ultime ore ha aperto a trattare per i diritti del campionato). Il popolare telecronista ci ha scherzato su. “I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato…”, ha detto con grande auto-ironia e classe Fabio Caressa a Valerio Staffelli. Sottolineando che “quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha spiegato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile”.

Diletta Leotta, Can Yaman parla delle nozze: "Il matrimonio? Io sono uno che..."

Can Yaman parla per la prima volta delle nozze con Diletta Leotta. I due si sposeranno? "Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa", dice a Vanity Fair. L'attore turco - che si sta preparando per Sandokan, la serie evento internazionale di Lux Vide -sull'amore tra lui e la conduttrice di Dazn sottolinea: "È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto". E sul suo rapporto con Diletta Leotta aggiunge: "Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme".

Daniele Scardina: "Con Diletta Leotta storia bellissima, storia vera"

Daniele Scardina parla della storia d'amore che ha vissuto con Diletta Leotta. Il pugile spiega a Verissimo: “Quella con lei è stata una storia bellissima, eravamo complici in tutto, eravamo veri. Era una storia vera, è stato un bel periodo. Ero innamorato, non ci sentiamo più però io le voglio bene e la rispetto tantissimo per la donna che è. Fidanzata? Spero che sia felice”, le parole di King Toretto alla trasmissione di Silvia Toffanin.

Diletta Leotta e Can Yaman in Sicilia: l'attore vede papà Leotta. I gossip

Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero in Sicilia (dopo che erano girate foto sui social della coppia in partenza da Fiumicino). Secondo gli ultimi gossip infatti la bella presentatrice di Dazn vuole presentare il nuovo fidanzato al papà. Un passo avanti che, se confermato, porterebbe la coppia più vicina verso quel matrimonio di cui si parlava nei giorni scorsi: ''Ci devo pensare', avrebbe risposto, stando ai gossip, la Leotta di fronte alla proposta. E forse dopo l'incontro a Catania tra Can Yaman e il papà di Diletta chissà che non arrivi l'annuncio ufficiale per un matrimonio ad agosto (così raccontavano le indiscrezioni). In settimana Diletta Leotta e Can Yaman erano stati al maneggio. La giornalista e soubrette aveva pubblicato nelle storie di Instagram un breve video di una lezione di equitazione al maneggio con Can Yaman e il suo cavallo Cassius. "Dai Cassius!", dice lei nel video. Diletta Leotta appare in sella al cavallo dell'attore, guidata da Can Yaman e da un'istruttrice che le dice: "Sei bravissima!"

Diletta Leotta prende il (primo) sole: la foto infiamma i fans

Diletta Leotta prende il primo sole dell'anno e posta la foto sui social per la felicità dei suoi fans. La conduttrice di Dazn è sorridente, mentre accoglie la primavera che sembra far capolino sull'Italia. Maglietta trasparente, pantaloni di pelle e stivale nero: inutile dire che è bellissima come sempre. E i fan approvano: oltre 400mila like in un giorno. "Bellissima come il sole", scrivo i follower a Diletta Leotta. Sempre più regina di Instagram e in queste ultime settimane anchhe protagonista sul fronte del gossip per il suo amore con il bellissimo attore turco Can Yaman. L'ultima grande domanda che attanaglia i fans è: si sposeranno o non si sposeranno?