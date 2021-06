Diletta Leotta, colpo di scena: "Pare che non ha...". Indiscrezione bomba

Durante una diretta su Twitch (piattaforma di live streaming di casa Amazon) il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha lanciato una bomba di mercato, ma non riguardante i giocatori. Diletta Leotta potrebbe lasciare Dazn (di cui è il volto dal 2018 quando la piattaforma in streaming sbarcò in Italia).

DILETTA LEOTTA-DAZN ADDIO? RUMORS DI SANDRO SABATINI

Queste le parole di Sabatini sul canale OCW Sport condotto dagli influencer Pancio e Manfredi: "Ragazzi la volete una notizia? Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, che non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”.

DILETTA LEOTTA ADDIO A DAZN E ARRIVA GIORGIA ROSSI? RUMORS

A sostenere la tesi di addio Dazn-Diletta Leotta anche il giornalista Paolo Bargiggia secondo cui al suo posto alla piattaforma in streaming che detiene i diritti della serie A per il triennio 2021/2024 (tutte le dieci partite di ogni turno, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky: a proposito: la pay tv di Comcast sembra in pressing per ottenere la Coppa Italia) arriverebbe Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice di Sportmediaset.