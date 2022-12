Diletta Leotta e... la Diletta Leotta inglese: sfida total black (e non solo)

Diletta Leotta e Emma Jones, la Diletta Leotta inglese

Diletta Leotta e Emma Jones: la star del calcio in tv e streaming in Italia (con Dazn e una serie A pronta a ripartire: dal 4 gennaio con la super sfida Inter-Napoli) e quello dello sport made in Uk. Brave, preparate, capaci di bucare il video come poche e ovviamente bellissime. Molti le paragonano e, da queste parti, la giornalista della Bbc è stata definita da alcuni la Diletta Leotta inglese. Una sfida indiretta che si gioca anche sui social, dove entrambe sfoderano foto spesso mozzafiato.



Una di quelle più calde degli ultimi giorni ha visto Diletta Leotta con un look total black per un party natalizio: un vestito che ben esaltava il fisico della fidanzata del portiere Loris Karius. E oltremanica, una dei post più cliccati di Emma Jones è di qualche settimana fa, con la 31enne giornalista sportiva della Bbc (che recentemente aveva raccontanto un aneddoto divertentissimo sul suo... clacson) attraente più che mai in elegante abito da sera ("Cosa è durato di più... le scarpe o il dolce?", il divertente commento a corredo dello scatto social).