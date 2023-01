Diletta Leotta e Karius, amore e padel: "Ho perso una scommessa con lui e..."

Diletta Leotta e Karius: "Ho perso la scommessa a padel con lui". Sul Napoli: "Kvaratskhelia è un giocatore pazzesco". L'intervista

Diletta Leotta e il padel: è nato un amore. La showgirl e musa del calcio italiano (su Dazn) da qualche tempo ha scoperto una passione per lo sport più trendy del momento. "Devo dire che non sono bravissima", confessa ad Affaritaliani.it al termine di un match vip di doppio al fianco di Junior Cally contro l'agguerritissima coppia formata da Alessandro Borghese e Max Giusti al Padel Palace di Milano, la nuova struttura indoor, che conta 5 campi - 3 doppi e 2 singoli - riscaldati e di ultima generazione, aperta 365 giorni l’anno (In primavera arriverà anche anche l’area bistrot di chef Alessandro Borghese, diventando di fatto un polo di attrazione per gli sportivi e gli amanti della cucina). Diletta giura: "Prenderò delle lezioni per diventare imbattibile". Nelle scorse settimane la si è vista giocare anche con il fidanzato Loris Karius. Un doppio misto con scommessa: "Ho perso una cena purtroppo", rivela Diletta. Dal padel al calcio: "Sono migliorata sui palleggi, ne ho fatti 10 ma avevo i tacchi", racconta la Leotta. Parlando di serie A le viene in mente un flashback, la notte del trionfo del Napoli contro la Juventus: "Vedere questa squadra così dal vivo, lì allo Stadio Maradona, con quel pubblico... Fa un effetto incredibile". Il campione che l'ha colpita di più? "Kvaratskhelia. Un giocatore pazzesco"



Diletta Leotta, Max Giusti, Alessandro Borghese e Junior Cally (Instagram ilettaleotta)



Diletta Leotta: Karius, padel, il Napoli delle meraviglie di Kvaratskhelia e... l'Intervista ad Affaritaliani.it

Diletta, come nasce la tua passione per il padel?

"E' un gioco molto divertente, bello farlo con amici e colleghi. Devo dire che non sono bravissima, devo migliorare, posso fare molto di più quindi prenderò delle lezioni per diventare imbattibile"

In cosa senti di dover migliorare?

"Nella gestione della pressione, perché è molto importante. Quando sei al punto che stai per vincere e poi perdi tutto. E' tutta una questione di testa"

Recentemente abbiamo visto cimentarti in un doppio misto a padel con Karius. Com'è andata?

"Bene. Ho perso (ride). Ho perso una cena purtroppo"

Avevate fatto una scommessa?

"Certo. E' sempre bello fare una scommessina quando fai una partita di padel!"

Quindi ti dovrai vendicare in qualche modo...

"Devo prima fare qualche lezione qui al Padel Palace con il maestro..."

Poi lo batti...

"Vincerò qualche cena"

Come va la storia a distanza tra te e Loris Karius: tu a Milano, lui in Inghilterra vistoc he gioca in Premier League con il Newcastle. Com'è la gestione di una storia così da lontano?

"Abbastanza semplice"

Come stai vivendo questo Napoli che sta dominando la serie A (50 punti con 12 punti di vantaggio sul Milan secondo)?

"Eravamo in campo durante la partita tra Napoli e Juventus che è stata emozionantissima (5-1 per la squadra partenopea, ndr). non mi sarei mai aspettata un match del genere. Immaginavo potesse essere una partita straordinaria, ma vedere questo Napoli così da vivo, lì allo Stadio Maradona, con quel pubblico.. Fa un effetto incredibile. Faccio un in bocca il lupo al Napoli e i complimenti a Luciano Spalletti che ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario"

Di questo Napoli delle meraviglie chi è il calciatore che ti ha colpito di più?

"Kvaratskhelia perchè non è semplice arrivare ed essere così efficace, entrare in maniera così istantanea in un gruppo. Credo sia un giocatore pazzesco. E anche per i tifosi georgiani che vengono a vederlo al Maradona... E' bello vedere che ci sono giocatori di questo calibro nel nostro campionato"

Diletta e lo sport: oltre al padel cosa ti piace praticare?

"Mi diverto a sperimentare un po' tutto. Oltre al padel faccio yoga, ogni tipo di sport... Il nuoto: ora ho ricominciato con la piscina. Nella mia settimana riesco sempre a mettere quaranta minuti-un'oretta al giorno di sport"

Fai tantissimi sport, segui il calcio... Lo pratichi?

"Non sono fortissima, devo dire la verità. Sono migliorata sui palleggi, ne ho fatti 10 ma avevo i tacchi. Non ho mai superato il record di 10. Devo allenarmi anche in quello. Vediamo se riuscirò a inserire anche il calcio tra gli sport che pratico"

In che ruolo ti piacerebbe giocare: portiere, difensore o attaccante?

"Credo attaccante"

Vai in gol?

"Sì vado in gol. Spero.. (ride, ndr)"