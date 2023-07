Diletta Leotta e Loris Karius, "il primo incontro fu a Parigi e lui stava..."

Diletta Leotta e Loris Karius... quel primo incontro a Parigi

Loris Karius confessa che quando ha conosciuto Diletta Leotta a Parigi non si sarebbe mai aspettato di diventare papà così presto. "Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po’ eccessivo. Ad essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un po’. Mi stavo semplicemente divertendo. Sarebbe esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. In quel momento non ci pensavo. Magari adesso possiamo avere uno, due o tre figli. Non penso che dobbiamo già pianificare il futuro", le sue parole nel corso del podcast Mamma Dilettante.

Diletta Leotta, l'aneddoto a Mamma Dilettante. "«Una volta mio padre mi venne a prendere in discoteca e..."

Durante il talk con Loris Karius, Diletta Leotta ricorda un simpatico aneddoto legato alla sua adolescenza. «Una volta mio padre mi venne a prendere in discoteca, in Sicilia, ed è andato dal dj. Una volta lì gli ha detto di chiamarmi, di fronte a tutti. Era una discoteca enorme. Il dj fermò la musica e disse: “Piccola Diletta tuo padre ti sta aspettando fuori”. Ed io pensai: “No, non ci credo”. I miei amici iniziarono a piangere dalle risate». Una cosa che Loris non farebbe mai a sua figlia. «Se neghi troppo spesso qualcosa a qualcuno, poi gli viene più voglia di farlo. Bisogna trovare il giusto equilibrio».

Diletta Leotta e Loris Karius, che mamma e papà saranno? Le loro confessioni a Mamma Dilettante

Che papà sarà Loris Karius? E che mamma sarà Diletta Leotta? In questa puntata di Mamma Dilettante, Diletta e Loris si confrontano a cuore aperto su quella che sarà la loro più grande avventura insieme. Dall’allattamento in pubblico a chi si sveglierà la notte, fino al primo fidanzatino…come reagirà Loris? Parola d’ordine: complicità.