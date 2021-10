Diletta Leotta, weekend di fuoco (dopo la piscina). E Wanda Nara... Foto delle Vip

Diletta Leotta, weekend di fuoco (dopo la piscina)

"Mi preparo ad un weekend di fuoco. Vi aspetto per il derby della Mole su Dazn". Diletta Leotta va in gol con il derby Torino-Juventus della settima giornata di serie A...

.... il fuoco del sabato pomeriggio, dopo l'acqua del venerdì. Niente relax nel bellissimo mare della sua amata Sicilia, Diletta Leotta si è dovuta consolare con un po' di piscina.





Wanda Nara: reggiseno, trasparenze sexy e lingerie rosa... Lady Icardi da sogno

La moglie e manager di Mauro Icardi pubblica un selfie allo specchio si domanda: "Pensando se allenarmi oggi o rimandare a domani" (Pensando si entrenar o dejarlo para mañana). I fans di Wanda Nara però più che sull'interrogativo sono rimasti ipnotizzati dalla foto, che vede la showgirl allo specchio con un reggiseno bianco e una lingerie rosa spettacolari (oltre 450mila like in meno di 24 ore). Un fisico da urlo, Wanda è in forma come sempre. Voto 110 e lode!