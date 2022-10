Dinamo Zagabria-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? News

Dinamo Zagabria-Milan dove vederla tv e streaming

Milan sul campo della Dinamo Zagabria: notte di Champions League per i rossoneri (reduci da 4-1 sul Monza - Brahim Diaz show e super gol di Origi) nella volata per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. Giroud, Leao e compagni hanno 4 punti (come i croati, battuti 3-1 nel match di San Siro con gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega) e sono a due lunghezze dal Salisburgo e tre dal Chelsea. Obiettivo 3 punti, anche se, in caso di vittoria o pareggio dei blues in Austria, potrebbe bastare fare un punto in Croazia, battendo poi il Salisburgo nell'ultimo match di San Siro. Ma ci sarà tempo per fare calcoli. Ecco una guida veloce: Dinamo Zagabria-Milan, dove vederla in tv e streaming.

Dinamo Zagabria-Milan dove vederla in tv

La sfida tra Dinamo Zagabria e Milan in tv si potrà vedere in diretta dalle 21 su Sky: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (253). Niente partita in chiaro su Canale 5 per questo match di Champions League.

Dinamo Zagabria-Milan dove vederla in streaming

Dinamo Zagabria-Milan in streaming sarà data su SkyGo (per gli abbonati Sky), Now e su Mediaset Inifnity+: il match del girone di Champions che vede i rossoneri di Pioli in campo sarà anche in questo caso in diretta dalle ore 21.

Dinamo Zagabria-Milan telecronisti

Dinamo Zagabria-Milan sarà raccontata su Sky da Riccardo Gentile come telecronista con il commento tecnico di Nando Orsi.

Dinamo Zagabria-Milan probabili formazioni

Il Milan dovrà rinunciare a Tomori (squalificato per l'espulsione contro il Chelsea, assente anche Thiaw che non è in lista Champions), Pioli dovrebbe puntare sulla coppia Gabbia-Kjaer con Kaluku a destra e Theo Hernandez a sinistra a proteggere la porta di Tatarusanu. A centrocampo torna Tonali dopo il turno di riposo contro il Monza. Dubbio Brahim Diaz sulla trequarti: lo spagnolo è uscito contro il Monza per un piccolo problema muscolare: De Ketelaere o Krunic (in lizza però anche per una maglia come terzo di centrocampo), se il numero dieci rossonero non dovesse farcela. Leão torna titolare, Origi potrebbe sperare in una maglia (dopo il grande gol di sabato), ma al centro dell'attacco toccherà a Giroud (rimasto a riposo contro il Monza).

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Pioli