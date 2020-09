Djokovic squalificato dagli Us Open: palla vs giudice di gara. "Mi scuso"

Djokovic squalificato dagli Us Open: palla colpisce giudice di gara. "Triste e vuoto. Mi scuso"

Novak Djokovic è stato clamorosamente squalificato dagli Us Open di Tennis per aver colpito una giudice di gara. Nole era impegnato negli ottavi contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta quando, in seguito a un punto perso, si è innervosito e ha scagliato la pallina a fondo campo. Seppur involontariamente, la palla ha però colpito alla gola una giudice di gara, che è immediatamente caduta a terra con evidenti difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti. Djokovic le si è subito avvicinato offrendo aiuto e scuse, ma la decisione dei giudici è arrivata pochi minuti dopo: squalificato dall'intero campionato.

Nole è quindi uscito dal campo, dopo aver stretto la mano all'avversario, non si è presentato in conferenza stampa e si è poi scusato pubblicamente, con un comunicato diffuso su Instagram, dichiarandosi "estremamente dispiaciuto" per il momento di follia. "Tutta questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto. Grazie a Dio si sente bene, sono estremamente dispiaciuto per averle causato un tale stress".

Fino all'espulsione, il numero 1 al mondo nel 2020 aveva vinto 26 partite su 26.