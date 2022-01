Djokovic, visto cancellato: deve lasciare l'Australia

Djokovic deve lasciare l'Australia: non è vaccinato, visto cancellato

L'Australia ha cambiato idea, e dopo aver concesso il visto di ingresso nel Paese al primo tennista del mondo, Novak Djokovic, che avrebbe cosi' potuto partecipare agli Australian Open nonostante non sia vaccinato contro il Covid, ha deciso di revocarglielo. I funzionari che lo hanno interrogato per diverse ore in aeroporto al suo arrivo nel Paese, hanno spiegato che il campione serbo "non ha rispettato i requisiti d'ingresso": non potra' dunque partecipare al primo torneo del Grande Slam, in programma a Melbourne a partire dal 17 gennaio prossimo.

Djokovic "non e' riuscito a fornire prove adeguate"

"Il signor Djokovic non e' riuscito a fornire prove adeguate per soddisfare i requisiti di ingresso in Australia e il suo visto e' stato annullato", ha annunciato l'Australian Border Force in una dichiarazione. "I non cittadini che non hanno un visto d'ingresso valido o il cui visto e' stato cancellato saranno trattenuti ed espulsi dall'Australia", hanno aggiunto le autorita' di frontiera. Djokovic non e' vaccinato contro il Covid-19, che pero' e' obbligatorio per l'ingresso in Australia; ieri aveva annunciato su Instagram di essere in viaggio per Melbourne grazie a una "deroga medica", suscitando polemiche in Australia dove e' stato denunciato questo trattamento privilegiato e ingiusto. "Le forze di frontiera australiane continueranno a garantire che tutti coloro che arrivano al nostro confine rispettino le nostre leggi e i requisiti di ingresso", si legge ancora nel testo della dichiarazione delle autorita' di Sydney. Assieme allo svizzero Roger Federer e allo spagnolo Rafael Badal, Djocovic detiene il record di titoli vinti nel Grande Slam, 20. In particolare, proprio a Melbourne ha vinto ben 9 volte.

DJOKOVIC, PRESIDENTE SERBO CHIAMA DJOKOVIC, 'TRATTATO MALE, TUTTA LA SERBIA AL TUO FIANCO'

Il presidente serbo Aleksandar Vucic sul suo profili Instagram ha rivelato di aver parlato al telefono con il tennista numero uno al mondo Novak DJOKOVIC, dopo che l'Australia ha cancellato il visto di ingresso al campione. "Ho appena parlato al telefono con Novak, gli ho detto che tutta la Serbia è con lui e che le nostre autorità stanno adottando tutte le misure" per bloccare "al più presto il cattivo trattamento riservato al miglior tennista del mondo", ha spiegato Vucic.

PREMIER AUSTRALIA, 'VISTO DJOKOVIC CANCELLATO, NESSUNO E' AL DI SOPRA REGOLE'

"Il visto del signor DJOKOVIC è stato cancellato. Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole". Lo scrive su twitter il premier australiano Scott Morrison, ricordando che l'Australia "ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo per Covid, continuiamo a essere vigili".

