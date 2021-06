Donnarumma al PSG, è fatta: clamorosa ipotesi di prestito in Serie A

Donnarumma - PSG: dalla Francia arrivano conferme che il club di Nasser Al-Khelaïfi intende cedere il portiere in prestito in Serie A. Ecco dove andrà

L'addio di Gigio Donnarumma al Milan è ormai una certezza. Le parole di commiato nei confronti del portiere rilasciate nei giorni scorsi dal ds Paolo Maldini e dall'ad Ivan Gazidis lo confermano. I rossoneri non hanno accettato di aumentare la proposta da 8 milioni di euro a stagione e quindi lo sostituiranno con Mike Mignan, acquistato dal Lille per circa 15 milioni di euro.

Dove andrà Donnarumma? L'estremo difensore cresciuto nel Milan sembrava destinato alla Juventus ma negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Barcellona. Stando alle ultime notizie, però, entrambi i club rimarranno a bocca asciutta. Il Corriere della Sera riporta che Gigio si trasferirà al Paris Saint Germain. Il contratto sarà di 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. La firma sarebbe questione di ore.

Donnarumma - Psg è fatta: clamorosa ipotesi di prestito in Serie A

Donnarumma al suo arrivo a Parigi troverà però Keylor Navas, fresco di rinnovo con il club della capitale francese ma colpevole di diversi errori nella semifinale di Champions League con il Manchester City. Data la concorrenza, per il portiere potrebbe quindi profilarsi un clamoroso ritorno in Serie A a pochissimi giorni dal suo addio al Milan. Secondo quanto riporta l'Equipe, il PSG vorrebbe cedere in prestito Donnarumma per una stagione e la squadra più papabile per accoglierlo sarebbe la Roma di José Mourinho.