Dovizioso ha deciso: no alla Yamaha e niente MotoGp nel 2021

Andrea Dovizioso si prende un anno sabbatico dalla MotoGp: la notizia viene riportata Motorsport. Il pilota forlivese non correrà nel mondiale 2021. Come noto Dovi nelle scorse settimane non aveva trovato l'accordo con la Ducati per il rinnovo del contratto. Si era parlato di altre piste: le trattative con Honda e Yamaha che pensavano di ingaggiarlo come tester. Soprattutto la Casa dei tre diapason pareva vicina a trovare un accordo, ma dopo alcuni giorni di riflessioni Dovizioso ha declinato l'offerta di lin Jarvis. Altri rumors davano Ktm e Aprilia pronte a offrigli una sella.

Nulla di fatto: il 2021 dell'ormai ex pilota Ducati (ancora due gare con la scuderia di Borgo Panigale, a Valencia e Portimao prima dell'addio) sarà con un po' di motocross, sua grande passione. Aspettando di capire se ci saranno occasioni di mercato nel 2022 per tornare in Motop.

La Yamaha, perso Dovizioso, potrebbe puntare su Cal Crutchlow, attualmente sulla Honda del team di Lucio Cecchinello, come collaudatore. Tra le parti esisterebbe già un accordo di massima. Se così fosse l’Aprilia senza una alternativa credibile in vista del prossimo mondiale MotoGp, nel caso in cui ad Andrea Iannone non venisse ridotta dal Tas la squalifica (sentenza che arriverà a giorni). Nei giorni scorsi, Jorge Lorenzo aveva aperto alla possibilità di tornare alla Casa di Noale, anche se in veste di collaudatore. "La mia priorità resta la Yamaha, ma devo essere pronto per un eventuale piano B: in questo senso l’Aprilia è un’opzione interessante. Ho iniziato con il Gruppo Piaggio e sarebbe bello chiudere il cerchio con loro. Inoltre potrei aiutare Iannone, viviamo entrambi a Lugano e potrei fargli da coach. Mi piacerebbe lasciare il più possibile la porta aperta al numero massimo di wild card"