Dybala-Juventus: è addio. Rumors: Inter sulla Joya, Zaniolo bianconero

Dybala-Juventus, fumata nera e salta il rinnovo

La Juventus e Paulo Dybala si lasceranno a fine stagione. Il numero 10 argentino non rinnoverà il contratto (in scadenza al 30 giugno 2022) con il club bianconero. La fumata nera pare davvero definitiva e arriva dopo l'incontro che il club ha avuto in queste ore con il procuratore del giocatore, Jorge Antun.

Alla vigilia del summit si era parlato di un'offerta al ribasso da parte della Juventus con parte fissa a 7 milioni netti (bonus esclusi). A ottobre le parti sembravano a un passo da un'intesa di massima, sugli 8 milioni di base fissa più 2 di bonus. Poi il club bianconero ha fatto riflessioni aggiuntive sul giocatore (arrivato a Torino nel 2015 quando venne acquistato dal Palermo di Maurizio Zamparini) che quest'anno ha saltato una quindicina di partite (segnando 13 gol in 29 match, l'ultima proprio domenica in campionato nel 2-0 alla Salernitana).

Dybala-Juventus addio. Joya, attenti all'Inter

Alla finestra per Dybala c'è l'Inter, I nerazzurri sono segnalati da mesi alla finestra su questo fronte. E, come riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista di TYC Sports, già nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage della Joya e l’Inter. Beppe Marotta è un grande estimatore dell’argentino. Sullo sfondo altri club come Tottenham di Fabio Paratici, il Barcellona e Atletico Madrid.

Dybala addio, Juventus su Zaniolo della Roma

La Juve andrà ora a caccia del sostituto di Paulo Dybala e il nome più caldo (anzi caldissimo) in queste ore è quello di Niccolò Zaniolo che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2023. Se dovesse lasciare la Capitale, il club giallorosso potrebbe regalare a José Mourinho Gonzalo Guedes (che il Valencia valuta 40 milioni).

Vlahovic, Chiesa (che tornerà in campo, dopo l'infortunio patito a gennaio a fine 2022) e Zaniolo: la Juve di Allegri sogna un tridente giovane e di grande talento per il futuro.

Leggi anche: