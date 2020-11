Dybala verso la panchina, Chiellini convocato: Juventus, le scelte di Pirlo

DYBALA VERSO LA PANCHINA IN FERENCVAROS-JUVENTUS

"Dybala sta bene, ho parlato anche stamattina con lui per sapere le sue condizioni perché è normale che dopo 2-3 partite ci sia un po' di stanchezza, sia fisica che mentale. Paulo ha bisogno di lavorare, di mantenere alto il suo livello fisico: è un giocatore importante che ci tornerà utile da qui alla fine del campionato". L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, si esprime così sul momento non esaltante di Paulo Dybala. Potrebbe avere un turno di riposo? "Sì potrebbe, anche in preparazione della partita di domenica (alle 12,30 sul campo della Lazio, ndr) -aggiunge Pirlo a Sky Sport-. Però lui deve essere pronto come tutti gli altri, siamo in tanti finalmente. Perciò c'è spazio sia per farli lavorare che per recuperare per le prossime partite". Torna Chiellini in Europa: "Giorgio sta bene, si è allenato con noi ed è pronto per giocare".

CHIELLINI CONVOCATO PER FERENCVAROS-JUVENTUS

L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Budapest contro il Ferencvaros, incontro valido per la terza giornata dei girone G di Champions League. Torna a disposizione il capitano Giorgio Chiellini, convocato anche il giovane difensore, classe 2002, Alessandro Riccio. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Buffon, Pisoglio; difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Riccio; centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.