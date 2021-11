Dzeko ansia per l'infortunio. E l'Inter spera che...

Inter, Dzeko: nuovi esami e si spera che non giochi Bosnia-Finlandia

Inter in ansia per i suoi infortunati. Se dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano arrivano notizie che sembrano rassicurare sulle condizioni di Barella (affaticamento al flessore) e Bastoni (affaticamento), resta l'allerta Dezko. L'attaccante nerazzurro è uscito nel secondo tempo del derby contro il Milan per un risentimento muscolare: la buona notizia è che non sono state riscontrate lesioni. Però Edin nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli medici nel ritiro della Bosnia.

La nazionale del campione interista è ancora in corsa per un posto al Mondiale in Qatar 2022: Finlandia e Ucraina saranno sfide delicate tra sabato e martedì. Ovvio che il ct Petev spera di contare su Dzeko, mentre da casa Inter si preferirebbe che gli venissero risparmiati i match, soprattutto il primo così da evitare il rischio ricadute.

Al rientro dalla sosta per le nazionali l'Inter sarà attesa da due partite fondamentali: scontro scudetto con il Napoli (il 21 novembre) capolista a San Siro (assieme al Milan) e poi con lo Shakhtar in Champions League (24 novembre) per strappare la qualificazione agli ottavi di finale. E avere a disposizione Edin Dzeko sarebbe cosa molto gradita a Simone Inzaghi.

