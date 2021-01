EA7 Emporio Armani main sponsor dei Campionati del mondo di sci Cortina 2021

EA7, la linea sportiva di Emporio Armani è il Main Sponsor dei Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS Cortina 2021 in programma dal 7 al 21 febbraio. La partnership è stata siglata con la collaborazione di Infront, Advisor media e marketing dell’evento.

«EA7 Emporio Armani è sinonimo di ricerca tecnica e stile, due elementi fondamentali per chi ama e pratica lo sport. Cortina, destinazione prestigiosa, è una delle migliori località del mondo per le competizioni sciistiche ed essere presenti a un evento così importante non solo sottolinea lo spirito del brand, che racchiude valori di passione e lealtà sportiva, ma vuole essere un messaggio di fiducia in questo difficile momento”, ha spiegato Giorgio Armani.

«Siamo orgogliosi di avere un brand italiano che investe su un grande evento internazionale quale il nostro – ha dichiarato Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 – Da sempre abbiamo auspicato il coinvolgimento di una firma leader della moda italiana in ambito mondiale: per Cortina questo è sicuramente un ulteriore importante segnale di ripresa e di fiducia nonostante la difficile situazione».

“I Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS – ha dichiarato Michael Witta, Vice President Marketing Sales Infront – sono uno dei momenti salienti del calendario degli sport invernali e accogliere un marchio prestigioso come EA7 Emporio Armani riflette la statura e la portata dell’evento. Il brand ha una storia di successi e legami con il meglio dello sport mondiale. È un onore annoverarli tra i nostri partner”.