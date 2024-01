Egonu colpisce involontariamente Mazzanti con una schiacciata. Giallo labiale

Paola Egonu e Davide Mazzanti si sono ritrovati di fronte dopo l'esperienza in nazionale (con la fuoriclasse che era rimasta spesso in panchina durante gli Europei in Italia dell'estate scorsa) nella sfida di campionato italiano tra la Vero Volley Milano e l'Itas Trentino vinta 3-0 dalla squadra meneghina (al decimo successo consecutivo) in cui gioca la campionessa del volley mondiale (autrice di 20 punti e un'altra grande prestazione).

Nel corso del terzo set, una schiacciata della Egonu, deviata dalle avversarie con effetto flippe, è involontariamente finita tra viso e collo dell'ex ct azzurro. Davide Mazzanti ha immediatemente sorriso con il pollice all'insù, facendo capire che era tutto a posto. La campionessa del Vero Volley Milano nel frattempo ha ripreso il pallone per andare in battuta e poi ha risposto al tecnico con lo stesso gesto. Sul web poi molti appassionati di volley hanno cercato di capire cosa stesse dicendo Paola Egonu, ma il labiale non è chiaro.