Elisabetta Canalis, allenamenti bollenti (le foto). E Georgian Cimpeanu..

Elisabetta Canalis, allenamenti durissimi. Cimpeanu: "Carica quei pesi"

Elisabetta Canalis non rinuncia allo sport neanche in vacanza. La showgirl posta un video dei suoi allenamenti (Glutes + chest +stretching) e decisamente non si risparmia malgrado il torrido clima di questa estate 2023. Il suo fisico al top testimonia l'ottimo lavoro che compie quotidianamente. "Carica con quei pesiiiiii", le scrive Georgian Cimpeanu. Iceman accompagna il suo invito con un paio di emoticon divertite.

Di sicuro i risultati si vedono sia quando Eli mette i guantoni dandosi alla kickboxing (certi attacchi e parate non si improvvisano) che nei momenti di relax in costume o bikini.

Altro must obbligatorio in questi giorni di vacanza: Elisabetta Canalis ogni tanto posta qualche scatto che scalda l'atmosfera social, per la felicità dei suoi fans.

