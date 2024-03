Elodie-Iannone festa in piscina per il 2° posto in Superbike. E lei annuncia..

Elodie-Iannone festa in piscina per il 2° posto in Superbike. Andrea vola in SBK

"In love" scrive Elodie con tanto di cuoricino pubblicando le foto con il suo compagno Andrea Iannone. Il pilota della Ducati (Team Eleven) è stato protagonista nel weekend di Superbike dove ha conquistato un grande secondo posto nella Sp Race del Gran Premio di Catalogna. The Maniac è poi caduto in gara 2 con una forte dose di sfortuna, ma torna dalla Spagna comunque al quinto posto in classifica e con la certezza di poter dir la sua in una lotta mondiale mai tanto aperta e spettacolare come quest'anno: è lotta aperta con tanti pretendenti al titolo.

Da Nicolò Bulega (Ducati ufficiale dopo il titolo Supersport nel 2023) ad Alvaro Bautista (campione iridato in carica nelle ultime due edizioni della Sbk), passando per Alex Lowes, un Toprak Razgatlioglu che sta facendo volare la sua Bmw e per l'appunto Andrea Iannone, tornato alle corse dopo i 4 anni di stop e capace di mostrare subito tutto il suo talento pur in una categoria che non conosceva.

SUPERBIKE, CLASSIFICA PILOTI

N. Bulega (Italia - Ducati) 87 punti.

A. Bautista (Spagna - Ducati) 75 punti.

A. Lowes (Gran Bretagna - Kawasaki) 75 punti.

T. Razgatlioglu (Turchia - Bmw) 71 punti.

A. Iannone (Italia - Ducati) 51 punti.

Elodie annuncia il suo ritorno sul palco

Elodie non ha pubblicato solo le foto con Andrea Iannone su Instagram, ma nelle scorse ore ha anche annunciato l'imminente ritorno dopo la tournée di successo dello scorso anno: "Mancate. Torno presto amori miei stupendi!!!", ha scritto - con tanto di cuore - pubblicando un'immagine di lei con i fans durante un concerto. La certezza è che salirà sul palco dell'Arena di Verona per “Una Nessuna Centomila” (in programma il 4 e 5 maggio 2024, date sold out) l'evento che vede sullo stesso palco grandi voci della musica italiana, contro la violenza sulle donne, per raccogliere fondi per i centri antiviolenza, perché possano garantire un aiuto solido e duraturo alle donne.

Intanto la regina della musica italiana, il 20 marzo è stata ospite a sorpresa del concerto di Renato Zero al PalaEur di Roma: esibizione da brividi del brano Cercami (leggi qui).

Elodie protagonista nella serie tv Call My Agent Italia 2

Non solo musica. I fan di Elodie la vedranno anche nei panni di attrice: sarà infatti special guest star in una delle puntate di Call My Agent Italia 2 in onda su Sky e Now (la nuova stagione è partita venerdì 22 marzo). Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e Gabriele Muccino sono state le stelle dei primi due episodi, poi, oltre a Elodie, vedremo Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto e Sabrina Impacciatore.