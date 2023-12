Elodie e Andrea Iannone matrimonio? "La coppia sta...". GOSSIP!

Elodie e Andrea Iannone matrimonio nel 2024? "La coppia sta...". GOSSIP!

Elodie e Andrea Iannone, amore a gonfie vele. E secondo un gossip di Oggi la coppia...

Elodie e Andrea Iannone: "La coppia sta...". Gossip caldissimo!

Elodie e Andrea Iannone, amore a gonfie vele. E secondo un gossip di Oggi la cantante e il campione di motociclismo...

Elodie e Iannone, 2023 d'amore a gonfie vele

Il 2023 di Elodie e Andrea Iannone? Sul fronte sentimentale è stato all'insegna dell'amore a gonfie vele. La coppia ha superato l'anno di relazione (tutto iniziò nell'estate 2022) e convive felicemente.

Sul fronte lavorativo è quasi inutile ricordare la stagione trionfale della cantante: dalla partecipazione al Festival Sanremo alla vittorie nei David Di Donatello (Proiettili scritta per il film "Ti mangio il cuore”, miglior canzone originale) passando per le hit musicali sempre in cime alle classifiche e i palasport con sold out in fila ai suoi concerti-show (Elodie nel frattempo starebbe studiando un progetto musicale a due voci con la sua amica e collega Annalisa).

E la gioia provata dal pilota di Vasto nei giorni scorsi per la fine della squalifica (con dolce messaggio di Elodie): il 2024 segnerà il suo ritorno in pista ufficiale. L'attesa è grande: Andrea Iannone è mancato molto al mondo delle due ruote, in MotoGp era uno dei piloti più veloci e di maggior talento. C'è dunque grande curiosità di vederlo nel Mondiale Superbike sulla Ducati del Team Go Eleven.

Elodie e Iannone, il gossip di Oggi

Tornando al fronte sentimentale, "Oggi" fa il punto 'gossipparo' su Elodie e Andrea Iannone: "La coppia, che vive tra Lugano e Milano, sta facendo progetti in grande stile".

Parole che fanno sognare i fans: che ci sia un matrimonio in vista? Chissà. Al 2024 le risposte...