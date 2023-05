Emy Buono dopo la festa scudetto a Napoli: "Mi sono sentita stuprata"

«Mi sono sentita stuprata». A qualche giorno dalla festa Scudetto per le vie di Napoli, Emy Buono – protagonista del programma di Discovery Ti spedisco in convento e de La Pupa e il Secchione su Mediaset – sul suo profilo TikTok fa alcune riflessioni sui festeggiamenti per la vittoria del campionato da parte della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Un momento di festa, che per la 22enne, grande tifosa del Napoli, si è trasformato in angoscia e paura. «Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il culo», scrive Emy Buono sui suoi profili social.

Leggi anche

L'ex di Cristiano Ronaldo senza reggiseno: canotta trasparente. E micro slip..