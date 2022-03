Eriksen torna in nazionale: giocherà nello stesso stadio dell'arresto cardiaco

L'ex interista torna al Parken

A nove mesi di distanza dall'arresto cardiaco subito durante gli Europei, Christian Eriksen torna a giocare in nazionale. E lo farà nello stesso stadio di quel giorno da incubo: il Parken di Copenhagen.

Allora in forza all'Inter, dopo essersi rimesso in salute il giocatore danese si è trasferito agli inglesi del Brenford. Sono bastate tre presenze in Premier League per convincere il c.t. Kasper Hjulmand a richiamarlo in nazionale: il 29 marzo prenderà parte all'amichevole con la Serbia, a 290 giorni da quel 12 giugno, quando nel corso della sfida europea con la Finlandia stramazzò al suolo, facendo temere per la sua vita.

Ad Eriksen è stato impiantato un defibrillatore, che gli ha consentito di riprendere il calcio agonistico e di tornare ai massimi livelli in breve tempo: "Pensavo di richiamarlo la prossima estate, ma ho visto che è già pronto", ha spiegato Hjulmand.

