Eugenie Bouchard come Taylor Swift, il vestitino delle tennista? Cortissimo

Eugenie Bouchard, da Catwoman a Taylor Swift: la tennista vince di nuovo

Il Canada di Eugenie Bouchard è pronto per una settimana di fuoco: dal 7 al 12 novembre allo Stadio de la Cartuja di Siviglia è in palio la Billie Jean King Cup 2023 (la Coppa Davis Femminile) e l'attesa è per una settimana di grande spettacolo per il tennis femminile. Ma la 29enne campionessa nata a Montreal - reduce dal concerto di Shania Twain - è stata protagonista anche sui social.

Nei giorni di Halloween la bella giocatrice canadese ha prima vestito i panni di Catwoman con un costume che - tra lingerie e trasparenze - ha lasciato i fans a bocca aperta.

Eugenie Bouchard come Taylor Swift, vestitino cortissimo: la tennista fa ace!

Poi ha sfoderato un secondo costume indimenticabile: assieme al fidanzato Jack Brinkley-Cook si sono travestiti come una famosa coppia di celebrities, ossia la cantante-attrice Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce, stella dei Kansas City Chiefs.

L'abitino da charleston corto (con pellicciotto viola) indossato da Eugenie Bouchard è piaciuto molto ai fans della tennista (nel 2024 farà il suo esordio anche nell'ambiziosa Major League di Pickleball) che hanno riposto a colpi di cuoricini e commenti entusiastici.

