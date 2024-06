Euro 2024, l'ex mister dell'Inter: “È la bocciatura del progetto Spalletti"

Italia, Stramacioni sulla sconfitta con la Spagna: “Bocciatura del progetto Spalletti"

Male tanti giocatori dell'Italia contro la Spagna. A salvarsi a pieni voti è stato solo Donnarumma a dirla tutta. Ma anche il ct Luciano Spalletti ha subito critiche per alcune scelte tattiche contro le Furie Rosse. L'ex mister dell'Inter e attuale commentatore Rai, Andrea Stramaccioni a Rai Sport, ha spiegato: "Questa partita è un passo indietro enorme, una vera e propria bocciatura del progetto targato Luciano Spalletti. Nelle gara d'esordio contro l'Albania ci aveva mostrato per 70 minuti una squadra propositiva, che aveva messo in campo quello che è il dna suo e di questo gruppo"

E ancora. "Con la sostituzione di Jorginho dalla cabina di regia e di Chiesa, che è la nostra punta di diamante offensiva, ha dimostrato di non crederci più. Ha snaturato troppo la squadra nel secondo tempo".

Spagna-Italia, Bergomi: "Spalletti ha fatto cambi conservativi"

Anche Beppe Bergomi, commentatore di Sky Sport ed ex bandiera dell'Inter, sottolinea: "Mi aspettavo una gara diversa sinceramente da parte dell'Italia, mi aspettavo una Nazionale più aggressiva e più intesa, con maggiore qualità. Invece gli spagnoli ci hanno messi in difficoltà da tutti i punti di vista, persino dove pensavamo di essere forti. Ci voleva qualcosa di diverso nel secondo tempo, però Spalletti ha fatto dei cambi conservativi"

"Pensiamo a Cambiaso: non è un attaccante esterno, ma un quinto. Il suo ingresso è stato una soluzione difensiva, così non risolvi nulla. Mi sarei aspettato un cambio di modulo da parte del ct e continuo a credere che l'Italia, per le convocazioni che ha fatto e quindi per i calciatori che oggi ha a disposizione in Germania, debba valutare il ritorno alla difesa a tre, con un centrocampo diverso e un giocatore avvicinato a Scamacca o comunque al centravanti", l'analisi di Beppe Bergomi.

Spalletti verso Italia-Croazia, 3 cambi uno per reparto in formazione?

Vietato sbagliare Italia-Croazia. Una vittoria, ma anche solo il pareggio darebbero la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Euro 2024 al secondo posto (con un tabellone però che fa tremare). Viceversa una sconfitta porterebbe al rischio eliminazione (con la speranza di un ripescaggio tra le migliori terze, ma è presto per fare calcoli). Luciano Spalletti, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla germania, sta pensando a un cambio per reparto nella formazione titolare con Darmian al posto di Di Lorenzo in fidesa, Fagioli o Cristante per Jorginho e Retegui in attacco con Scamacca in panchina. Ma siamo ancora a ipotesi e voci.