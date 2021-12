European Golden Boy Awards 2021 in gol Pedri e... Consorzio dell’Asti. I premi

European Golden Boy Awards 2021 doppietta con Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg si schierano una volta di più al fianco dei migliori esponenti dello sport internazionale. Questa volta in qualità di sponsor partner in occasione degli European Golden Boy Awards 2021, premio calcistico istituito nel 2003 da TuttoSport assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Durante l’esclusiva serata di Gala, in programma lunedì 13 dicembre alla Nuvola Lavazza, nel quartiere Aurora di Torino, Pedri, talento del Barcellona, riceverà l’ambito premio.

Dopo il successo alle Nitto ATP Finals 2021, in veste di Official Sparkling Wine e Silver Partner del prestigioso finale di stagione dell'ATP Tour, svoltosi a Torino dal 14 al 21 novembre scorso, in cui sono scesi in campo i migliori esponenti del tennis maschile mondiale, il Consorzio dell’Asti gioca ancora in casa per celebrare il grande sport e non solo. Ogni anno, infatti, il Golden Boy premia le capacità e la passione dei futuri campioni, puntando i riflettori sui giovani e sul talento delle nuove promesse del calcio internazionale. Lo sguardo verso il futuro e la determinazione per il raggiungimento dei propri obiettivi sono principi che accomunano questi giovani calciatori ai produttori consorziati piemontesi, che con passione e tradizione lavorano l’uva moscato bianco per regalare ai consumatori bollicine aromatiche dal sapore inconfondibile.

European Golden Boy Awards 2021 premiati: da Pedri a Roberto Piccoli e Robert Lewandowski

Accanto al Consorzio dell’Asti e al talento di Pedri, che succede nell’albo d’oro a Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, questa edizione dei Golden Boy Awards riconosce il premio Best Italian Player a Roberto Piccoli, attaccante 20enne dell’Atalanta, e il prestigioso Best Player Man a Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco. La giuria, composta da 40 giornalisti delle più prestigiose testate sportive europee, assegna anche riconoscimenti alla carriera del leggendario Kalle Rummenigge e al calcio femminile. Si aggiungono poi i premi Best European President, Manager e Player’s Agent, per un totale di dieci awards assegnati durante l’esclusiva serata di gala, in cui anche l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti mostreranno le loro doti da campioni, in tavola e nelle occasioni di feste e celebrazioni.