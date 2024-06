Europei atletica, Tamberi-Battocletti: doppio oro. Gimbo-show con Mattarella

Europei atletica, Gimbo fa impazzire lo stadio Olimpico di Roma. La festa con Mattarella in tribuna

Gianmarco Tamberi show agli Europei di atletica a Roma. Gimbo ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto con un mostruoso 2 metri e 37 e poi è salito di corsa in tribuna allo stadio Olimpico con il tricolore attorno al collo, infrangendo ogni protocollo, per andare ad abbracciare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quella di ieri sera all'Olimpico - riporta Il Corriere della Sera - è stata la più bella, più folle serata della storia dell'atletica azzurra in Italia. Gimbo ha sbagliato una volta a 2,26 e poi due a 2 e 29 accasciandosi sui sacchi, disperato. A quel punto, dopo un minuto con la testa tra le mani, la rockstar Tamberi si è trasformata nel più spietato, implacabile dei fuoriclasse: 2 metri e 31 al primo tentativo, due nulli a 2 e 33 e gara vinta.

Poi, quando si pensava volesse fermarsi e godersi l’applauso, ecco i 2 e 34 e poi addirittura i 2 e 37 al primo balzo: la terza misura in carriera, una quota che non superava da tre anni. "Se non avessi vinto oggi non avrei parlato per un mese — ha spiegato — perché sapevo di aver lavorato benissimo e la delusione sarebbe stata pazzesca". Ad abbracciare Mattarella in tribuna - prosegue Il Corriere - non è stato solo Gimbo Tamberi. Ma anche Nadia Battocletti che dopo l'oro nei 5000 metri si è presa di forza anche i 10 mila, scappando a due giri dalla fine e demolendo anche in questo caso il record nazionale. Nel medagliere siamo a quota venti: stasera ci sono le staffette.