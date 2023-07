Eva Padlock, esplode il bikini e perizoma quasi invisibile per lady Juventus

Eva Padlock sta scaldando l'estate 2023 a suon di bikini, costumi da spiaggia, perizomi e... in fondo qualunque cosa indossi l'indimenticabile ex ombrellina del Motomondiale (team delle "Monster Girls") su di lei diventa un indumento ad alto tasso di sensualità.

La super modella nata in Repubblica Ceca (ma di nazionalità spagnola) e con il cuore calcistico che, stando ai ben informati, batte per la Juventus - d'altra parte il più grande calciatore del suo Paese è stato simbolo bianconero per anni, Pavel Nedved, l'indimenticabile Furia Ceca giocatore e dirigente della Vcchia Signora - delizia i suoi fans a colpi di foto e video indimenticabili. Guardare la gallery per credere.