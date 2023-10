F1, Gp in Qatar: Verstappen campione del mondo per la terza volta consecutiva

F1, Gran Premio del Qatar: Verstappen è campione del mondo per la terza volta consecutiva

Max Verstappen si laurea campione del mondo per la terza volta (consecutiva) in carriera, scrivendo un'altra pagina di storia della Formula 1. All'olandese della Red Bull basta un secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar (poteva anche non andare a punti visto il ritiro del compagno Sergio Perez), conquistando il titolo iridato con ben sei gare di anticipo considerando anche quella da disputare sullo stesso circuito di Lusail.

Sprint Race comunque vinta da un ottimo Oscar Piastri su McLaren, seguito proprio da Verstappen e dal compagno di squadra Lando Norris. Quarta e quinta la Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton, male invece le Ferrari di Carlos Sainz (6) e Charles Leclerc (7). "È una sensazione fantastica, è stato un anno incredibile. Sono fiero del lavoro fatto dal team ed è davvero piacevole far parte di questo gruppo. Oggi è stata una gara divertente, peccato per le Safety Car. Ora mi godo il momento ma vogliamo continuare così di slancio anche in vista del futuro".