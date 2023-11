Fabio Grosso, perchè il Lione ha esonerato l'allenatore dopo 75 giorni

Lione esonera Fabio Grosso: fatale al tecnico l'ultima sconfitta col Lille

L'avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Lione è finita dopo 75 giorni. Il 47enne allenatore romano (l'uomo che segnò la vittoria del Mondiale 2006 da parte dell'Italia di Marcello Lippi - rigore decisivo in finale contro la Francia e bellissimo gol in semifinale con la Germania) è stato esonerato dal Lione.

La decisione di sollevare l'ex terzino di Inter, Palermo e Juventus (oltreché allenatore che la scorsa stagione ha portato il Frosinone in serie A con 3 giornate d'anticipo) dall'incarico è arrivata dopo l'ultima sconfitta subito dall'OL contro il Lille in campionato (0-2, in gol anche Jonathan David, l'attaccante canadese nel mirino del Milan).

Lione esonera Fabio Grosso. Il bilancio dell'ex azzurro alla guida del club francese

Il bilancio di Fabio Grosso in questi due mesi e mezzo francesi (venne chiamato il 16 settembre al posto di Laurent Blanc con la squadra ultima in classifica) è di una vittoria - contro il Rennes il 12 novembre - e tre pareggi in 8 match.

In mezzo anche la brutta notte di Marsiglia, quando l'allenatore italiano venne ferito al volto da schegge di vetro (le immagini del suo viso sanguinante fecero il giro del mondo): il pullman della squadra ospite fu infatti preso a sassate nel percorso verso lo stadio.

Lione, gli esoneri di Blanc-Grosso e un inizio di stagione difficile

La squadra è stata affidata a Pierre Sage, scelto dal Lione come allenatore ad interim. Questo inizio di stagione per il Lione è stato un calvario: siamo al secondo cambio in panchina e attualmente il club è ultimo in Ligue 1 con 7 punti in 12 partite, anche se ha un match da recuperare e la zona salvezza è cinque lunghezze sopra (a 4 quella che porta quantomeno ai playoff per non retrocedere). Il tempo per recuperare c'è, ma sarà senza Fabio Grosso in panchina.