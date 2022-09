Fabio Liverani, morta la moglie Federica: si erano conosciuti sui banchi di scuola

Morta la moglie di Fabio Liverani, allenatore del Cagliari

E' morta Federica, la moglie di Fabio Liverani. Il mondo del calcio si stringe attorno all'allenatore del Cagliari. L'ex calciatore di Lazio e Perugia ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi momenti difficili e ha postato su Instagram la foto di una candela, spiegando che la moglie aveva espresso il desiderio di aiutare gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (Ifo), "la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante". Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica", ha scritto Fabio Liverani.

Liverani, morta la moglie Federica. Il cordoglio di Lecce e Lazio

Lutto per il tecnico del Cagliari Fabio Liverani. E' morta la moglie Federica. L'ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia. Ad annunciare per primo la tragica notizia il profilo twitter del Lecce: "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre". Subito dopo è arrivato il cordoglio della Lazio. "La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell'amata madre", scrive sui social il club biancoceleste.

Liverani, morta la moglie Federica. Il cordoglio del Cagliari

"Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù". Così il Cagliari calcio esprime il cordoglio del club per la dolorosa scomparsa della moglie del tecnico rossoblu Fabio Liverani.

Liverani, il desiderio di Federica: "Aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante"