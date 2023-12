Federica Brignone regina delle nevi (e nella bufera): è sfida a Shiffrin-Vlhova per la Coppa del Mondo

Federica Brignone, vittoria numero 23 in Coppa del mondo. Superata Sofia Goggia

La doppietta di Federica Brignone nei giganti femminili di Mont Tremblant permettono all’Italia di toccare quota 122 successi nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile. La valdostana supera Sofia Goggia in vetta alla classifica delle vincitrici all time azzurre a quota 23 trionfi, dietro a loro con Deborah Compagnoni con 16 affermazioni.

Questa la classifica: 23. Federica Brignone (10 GS, 8 SG, 5 AC); 22. Sofia Goggia (17 DH, 5 SG); 16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL); 15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG); 8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS); 6. Denise Karbon (6 GS); 6. Marta Bassino (6 GS).

Federica Brignone concede il bis, vince anche il secondo gigante di Tremblant

Federica Brignone concede il bis e vince anche il secondo gigante sulle nevi canadesi di Tremblant (sotto la bufera che ha tormentato la gara ma non è riuscita a frenare il coraggio della fuoriclasse azzutta, scesa senza paura tra le porte del gigante), conquistando il 23° successo in Coppa del mondo.

La valdostana completa le due manche con il tempo di 2'11"95 precedendo la svizzera Lara Gut Behrami (2'12"28) e la statunitense Mikaela Shiffrin (2'12"34), leader della classifica generale di Coppa. Altre due azzurre in top ten: Marta Bassini (2'13"17) ottava e Sofia Goggia (2'13"53) decima. Punti importanti anche per Elisa Platino, ventesima, e Roberta Melesi, ventunesima, mentre non si sono qualificate per la seconda manche Asja Zenere, Beatrice Sola e Laura Pirovano.

Lara Gut, Federica Brignone e Mikaela Shiffrin (foto Lapresse)



Federica Brignone, sfida a Shiffrin-Vlhova per la Coppa del Mondo di sci

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci femminile vede Mikaela Shiffrin al comando a quota 470 punti: Her Majesty a 28 anni viene considerata da molti la più forte sciatrice di tutti i tempi e punta alla sesta Coppa del Mondo generale. E' lei la grande favorita, ma c'è da scommettere che le inseguitrici cercheranno di renderle la vita difficile. A partire dallaslovacca Petra Vlhova (vincitrice di una Coppa generale) seconda al momento con 391, passando per la fuoriclasse svizzera Lara Gut-Behrami (con 325) e anche Federica Brignone (a quota 320) che una Coppa del Mondo generale l'ha vinta (nel 2020) e chissà che non riesca a fare uno storico bis.

La classifica di gigante vede la sfida fra Gut (325) e Brignone (320). Il circuito torna settimana prossima in Europa con due supergiganti e una discesa sulla pista di St. Moritz.

Sci: Cdm femminile torna in Europa a St. Moritz, dodici le convocate per l'Italia di Brignone, Bassino e Goggia

Sono dodici le convocate per la tre giorni di Coppa del mondo sulla pista di St. Moritz, dedicate alla velocità dopo le cancellazioni delle due discese di Zermatt/Cervinia di metà novembre. Il programma prevede venerdì 8 dicembre un supergigante, seguito sabato 9 da una discesa e domenica 10 da un altro supergigante, preceduti mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre da due giorni di allenamenti ufficiali. Oltre che Eurosport, a trasmettere tutte le gare elvetiche sarà anche Rai Due, a conferma del grande successo che sta ottenendo la squadra femminile.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago a Laura Pirovano. A loro si aggiungono Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner che tre prenderanno parte alle prove di discesa e faranno selezione solamente per la gara di sabato. Ricordiamo che la squadra italiana può schierare fino a nove atlete sia in supergigante che in discesa.