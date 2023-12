Federica Pellegrini e il flirt con Alberto Tomba, ecco la verità

Federica Pellegrini, parto in acqua e la nascita di 'Meringa' si avvicina

Countdown per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: tra pochi giorni diventeranno finalmente mamma e papà della bimba che la Divina porta in grembo da quasi nove mesi. Il parto arriverà sotto le feste di Natale o con l'inizio del nuovo e potrebbe essere in acqua. Il nome? Top secret, lo sanno in pochissima. La piccola sin qui ha l'appellativo di 'Meringa' e c'è chi ha avanzato l'ipotesi che la M sia la lettera iniziale. Ma siamo davvero al fanta-nome. Non resta che aspettare l'annuncio dell'ex fuoriclasse del nuoto mondiale del marito. Nel frattempo la Divina di recente ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha voluto chiarire alcune voci che erano circolate su lei e Alberto Tomba qualche anno fa.

Federica Pellegrini e le voci su quel flirt con Alberto Tomba: la verità Divina

Federica Pellegrini e quelle voci sul presunto flirt con Alberto Tomba nel 2018? Macché. Detto che già all'epoca aveva parlato di "Gossip inventato di sana pianta". Ad ogni modo, alla domanda – “Un flirt passeggero con Tomba c’è mai stato?” La Divina - che all'epoca era uscita dalla relazione con Filippo Magnini ed era legata con Matteo Giunta (anche se non avevano ancora ufficializzato la loro storia d'amore) - spiega: «No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip, Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa ero io"

Federica Pellegrini: c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma

Federica Pellegrini ha parlato anche della gravidanza e di quanta attenzione abbiano i suoi fans per la nascita della sua bambina: ”Mi aspettavo che la gente si chiedesse quando sarei diventata mamma, non con tanta insistenza - racconta la Divina nell'intervista a La Stampa - Sono passata dal dover nuotare al dover figliare. C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo ‘finitela'”. E aggiunge: "C’era una quota di romanticismo nella curiosità, purtroppo pure tanta arretratezza: in Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma". Prima della maternità Federica Pellegrini si è tolta qualche sfizio: "Ho imparato a sciare al pelo e dovrei essermi tolta sfizi da brividi per un po’, ho ancora tanti viaggi in programma e li metto in pausa".

