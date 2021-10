Federica Pellegrini, gravidanza e bacio a Rosolino: tutta la verità

Federica Pellegrini-Rosolino, tapiro di Striscia alla Divina

Federica Pellegrini ha 'vinto' il suo ottavo tapiro di Striscia la Notizia. Glielo ha consegnato Valerio Staffelli dopo il botta e risposta (via stampa e social) tra la Divina e Massimiliano Rosolino dei giorni scorsi. "Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano, è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis", ha detto la campionessa di nuoto mondiale (e da qualche anno star tv con Italia's Got Talent, programma campione di ascolti tv in onda su TV8) sorridendo.

Federica Pellegrini: "Rosolino? Solo un bacio a 16 anni"

Valerio Staffelli ha chiesto a Federica Pellegrini se ci sia mai stato un flirt con Rosolino: "Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio, ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26".

Federica Pellegrini smentisce la gravidanza

E a Striscia la Notizia, la Divina ha smentito ogni ipotesi di gravidanza: "No anche perchè per fare delle gare di alto livello non sarebbe proprio ideale se fossi incinta". Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta non è ancora il momento di appendere un fiocco azzurro o rosa in casa.