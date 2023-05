Federica Pellegrini e il tradimento a Marin: "Faccio sesso con chi voglio"

Federica Pellegrini e i suoi ex: i retroscena di “Oro”

Oggi è uscita "Oro", l’attesa autobiografia di Federica Pellegrini, campionessa di nuoto pluripremiata che negli anni è salita agli onori delle cronache anche per la sua vita sentimentale movimentata. La nuotatrice veneta infatti è stata fidanzata per diverso tempo con due “illustri colleghi”: Luca Marin e Filippo Magnini.

Al tempo, i due nuotatori peraltro si sono ritrovati legati a doppio filo, poiché la relazione con Magnini è iniziata in concomitanza con l’ultima fase di quella con Marin, causando non pochi pettegolezzi e “problemi” anche ai diretti interessati. Pellegrini nella sua autobiografia “Oro” - da oggi in tutte le librerie - ha rivelato i retroscena di questo rapporto clandestino e delle conseguenze che ha avuto il tradimento.

Pellegrini, la reazione di Luca Marin al tradimento con Magnini

Nel libro Federica Pellegrini racconta nel dettaglio quei Mondiali di Shangai - correva l’anno 2011 - in cui è sbocciata la storia d’amore con Filippo Magnini. In particolare, c’è un lungo passaggio in cui la nuotatrice racconta di una lite furiosa con l’allora fidanzato Luca Marin. Come racconta in Oro, tutto è iniziato poche settimane prima di quei Mondiali di nuoto, quando Luca Marin si accorge che qualcosa non va: "Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto" scrive. Poco dopo i due si lasciano: "Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c'era un altro e io avevo negato".