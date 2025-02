Feyenoord-Milan, Conceicao risponde a una domanda in conferenza poi si alza e se va - VIDEO. Cos'è successo

Feyenoord-Milan, Conceicao risponda a una domanda in conferenza poi si alza e se va - Cos'è successo

Sergio Conceiçao lascia la conferenza stampa post Feyenoord-Milan (1-0 con di Paixao) nella sala stampa del "De Kuip" di Rotterdam dopo una sola domanda.

"Sapevamo di come era l'ambiente, della loro aggressività, lo sapevamo. Sicuramente le partite diventano più facili se vinci i duelli. Siamo entrati in partita con una occasione per Reijnders, poi abbiamo preso gol... vabbè, cose che succedono. Non è stata una partita fortunata. Si doveva fare di più. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla almeno. Adesso basta però: ho aspettato 15 minuti fuori per parlare e ora vado via", ha detto l'allenatore rossonero prima di uscire dalla sala.

Il mister del Milan era potuto entrare a parlare con i giornalisti in forte ritardo, solo dopo che i giocatori del Feyenoord avevano terminato di parlare con i cronisti presenti.

"Ho aspettato 15 minuti": Conceicao lascia la conferenza post Feyenoord-Milan. VIDEO



La prima e l'unica risposta di Conceiçao prima di lasciare la conferenza. Stizzito per i tempi lunghi di attesa. pic.twitter.com/NYifrZ2Egu — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 12, 2025

