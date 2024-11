Figc, le mille cariche dell'86enne Giuliano Amato. Sarà lui a decidere il nuovo presidente

Figc, il prossimo presidente lo sceglierà Giuliano Amato: ecco perché

Giuliano Amato avrà il delicato compito di stabilire se Gabriele Gravina è eleggibile o meno per la presidenza della Figc, si tratta di un nuovo ostacolo per la conferma ai vertici del calcio italiano. L'ex premier, che a maggio ha compiuto 86 anni, tra le varie cariche ha anche quella di garante del codice di disciplina sportivo. In attesa delle prossime mosse della procura di Roma che - riporta La Verità - ha indagato Gravina per autoriciclaggio e appropriazione indebita nella vicenda dei diritti televisivi del 2018 della Lega Pro, è di ieri la notizia che un tesserato dell’Aia, l'associazione italiana arbitri, ha presentato un'istanza proprio al garante, chiedendo che venga aperto un procedimento nei confronti del presidente Gravina da parte della giustizia sportiva.

Il senatore Mario Borghese (Noi moderati) ha presentato un'interrogazione proprio su Gravina dove chiede al ministro Andrea Abodi, "se non ritenga di segnalare agli organi competenti (Coni, Figc) tutte le iniziative necessarie al fine di salvaguardare l’immagine della Federazione". Proprio Abodi ieri - prosegue La Verità - è intervenuto sulla possibile candidatura alla Figc di Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus. "È una figura che non si discute per la qualità della persona, ha dimostrato di averne anche fuori dal campo. Poi il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate e turbate, quindi mi limito al giudizio della persona". Insomma, tutto è nelle mani di Giuliano Amato, dopo aver lasciato la presidenza della commissione Algoritmi adesso dovrà cimentarsi con la giustizia sportiva, il futuro del calcio italiano è nelle sue mani.