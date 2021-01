Figc, Gravina deposita candidatura: "Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio"

Gabriele Gravina ha depositato questa mattina la candidatura alla presidenza della Federcalcio. Il numero uno uscente, in carica da fine 2018 e a caccia del secondo mandato, ha ricevuto il sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Lega Pro, Assoallenatori e Assocalciatori per il suo programma di 128 pagine dal titolo "La partita per il futuro". "La designazione di cinque componenti su sei, le tre Leghe professionistiche e le due componenti tecniche quasi all'unanimita' e' una testimonianza di grande stima e considerazione per quanto e' stato svolto - ha dichiarato Gravina - Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all'attacco, il mio 4-3-3 per il rilancio del CALCIO italiano. In difesa il sistema delle regole, mentre in attacco punta centrale sara' la sostenibilita' con ai lati il patrimonio dei nostri giovani e la riforma dei campionati". L'assemblea elettiva della Figc e' in programma il 22 febbraio a Roma.

NAZIONALE, GRAVINA: "RINNOVO MANCINI? CI VEDREMO MA NON E' PRIORITÀ"

"Con Roberto ci vediamo spesso, abbiamo gia' piu' volte sfiorato il tema del rinnovo ma non lo abbiamo ancora approfondito in modo deciso: lo faremo spero a breve, ma non e' una priorita' in questo momento, perche' Mancini ha ancora due anni di contratto". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura per il prossimo quadriennio in Figc. "Con Roberto abbiamo un rapporto straordinariamente positivo, fatto di stima e amicizia - ha precisato il numero uno della Figc -. Valutando la sua sensibilita' per la nazionale e l'orgoglio che e' riuscito a far riscoprire, sono convinto lui agira' col cuore e restera' legato all'Italia, fermo restando che ci incontreremo a breve. Ma non c'e' una data ancora, abbiamo due anni davanti a noi e tante competizioni importanti".

FIGC, GRAVINA: "GOVERNO? RAPPORTI OK, MA MERITIAMO CONSIDERAZIONE"

"Con il Governo ho avuto un ottimo rapporto, positivo, costruttivo. Dobbiamo incidere un po' di piu' per cercare di ottenere maggiore considerazione e far capire quanto sia fondamentale, nell'ambito di un'economia di mercato, l'impatto socio-economico del nostro mondo, perche' mi pare che questo aspetto sia ancora sottovalutato". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, presentando la sua candidatura per il prossimo quadriennio in Figc.

GRAVINA: "ASSEMBLEA LEGA B? POLEMICHE STERILI E ANTIDEMOCRATICHE"

Sulle modalita' di voto dell'assemblea della Lega Serie B "mi sembra che le polemiche siano abbastanza sterili. C'e' una volonta' democratica espressa e mi pare particolarmente schiacciante: pensare di utilizzare altri strumenti per invalidare un percorso democratico mi sembra uno dei processi piu' antidemocratici che ci possano essere". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commentando, nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura per il prossimo quadriennio in Figc, il ricorso della Salernitana contro le modalita' di svolgimento dell'assemblea elettiva della Lega Serie B, che giovedi' scorso ha confermato il presidente Mauro Balata per il prossimo quadriennio.